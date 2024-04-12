В Петербурге «умный» трамвай сбил несколько человек

В Петербурге на Васильевском острове трамвай сбил несколько человек на пешеходном переходе. Ранее в администрации города сообщали, что трамваи этой модели оснащены активной системой безопасности, которая остановит состав, если на его пути окажутся люди.

Видео инцидента опубликовала прокуратура Петербурга. На кадрах видно, как трамвай сбивает несколько человек, которые пересекали пути по пешеходному переходу на пересечении улиц Одоевского и Наличной. В ведомстве добавили, что по факту произошедшего начата проверка.

В свою очередь, в городском комитете по здравоохранению уточнили, что в результате ДТП пострадали три человека. Одну пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в Мариинскую больницу, а еще двоих мужчин с травмами средней степени тяжести доставили в Елизаветинскую больницу.

Как сообщили местные издания «Ротонда» и «Фонтанка», людей сбил ретротрамвай модели «Довлатов». Первые составы этой модели вышли на маршруты в Петербурге осенью 2023 года. На сайте городской администрации тогда сообщалось, что эти трамваи оснащены «комплексом активной безопасности» на основе российских разработок искусственного интеллекта Cognitive Pilot. По утверждениям городских властей, эта система отслеживает состояние водителя, а также способна автоматически остановить состав «если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет».

По данным «Фонтанки», водитель сбившего людей трамвая сообщил полиции, что у него отказали тормоза.

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