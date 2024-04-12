Таджикистан осудил пытки обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Расследуя теракт 22 марта в Подмосковье, правоохранительные органы России должны соблюдать нормы и принципы международного права, а также требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Об этом, как сообщает издание «Азия-Плюс», глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

По словам Мухриддина, «демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима». «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — добавил он.

Мухриддин также подчеркнул, что «в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков», что, по его словам, «недопустимо».

Он также добавил, что «нельзя допустить формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств».

По словам Мухриддина, Таджикистан ожидает, что следствие по делу о теракте в «Крокусе» пройдет беспристрастно и справедливо. «Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — подчеркнул министр.

Четверо подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» граждан Таджикистана были задержаны российскими силовиками на следующий день после совершения теракта. На кадрах задержания одного из них видно, как ему отрезают часть уха. Позже в сети также появились фото, на которых уже другого подозреваемого пытают электрическим током, подключив электроды около его гениталий.

На заседании суда по избранию меры пресечения предполагаемые террористы появились со следами пыток и избиений, которых не было во время задержания. А один из четверых обвиняемых был доставлен в суд на каталке в бессознательном состоянии.

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