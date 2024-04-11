Моргенштерну предлагали вернуться в Россию в обмен на поддержку войны 

Алишер Моргенштерн рассказал, что ему предлагали вернуться в Россию. Для этого рэпер должен был публично поддержать российское вторжение в Украину.

«Мой продюсер договорился с кем-то из Кремля, что я типа поддерживаю власть. Когда началась война, он говорит, выставь Z-ку в сторис, тогда сможем вернуться в Россию. А клип “12” в их глазах типа против власти. Этот клип против войны. Я против войны. Меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали», — сказал Моргенштерн.

Премьера клипа «12» состоялась 13 марта 2022 года. Моргенштерн рассказал, что его продюсер Артем Клюшин уговаривал не публиковать трек «под страхом смерти». При этом, по словам самого рэпера, на тот момент он уже не общался с Клюшиным, так как тот собирал на него некий компромат. После премьеры антивоенного клипа Клюшин утверждал, что из-за него Моргенштерна «ищут чеченцы».

«Это вот тогда я думал, что за мной охотятся чеченцы. Потому что Артем Клюшин сказал, что за мной охотятся чеченцы. Это был блеф. Это он угрожал чеченцами мне, чтобы я его договоренности с Россией не порушил этим клипом», — рассказал Моргенштерн.

Почему рэпер рассказал об этом именно сейчас, не ясно. В конце февраля этого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что у Моргенштерна нет препятствий для возвращения в Россию.

В сентябре 2023 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов отметил, что возвращение рэпера в страну возможно, если он публично извинится. О желании вернуться в страну сам Моргенштерн говорил в ноябре 2023 года в интервью Ксении Собчак.

Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил рэпера в «торговле наркотиками в социальных сетях». На этой неделе стало известно, что на Моргенштерна составили протокол из-за отсутствия «иноагентской» плашки. В реестр «иноагентов» рэпер попал в мае 2022 года. В прошлом году Савеловский районный суд Москвы оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие отчетности о деятельности «иностранных агентов», а в этом году — на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки, напоминает «Медиазона».

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