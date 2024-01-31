В Верховную Раду Украины внесли обновленный законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Об этом в телеграм-канале сообщило Минобороны страны.

В документе предлагается снизить призывной возраст на два года — с 27 до 25 лет. Для всех граждан предусматривается обязательная подготовка длительностью от двух до трех месяцев, отправлять на фронт сразу после мобилизации запрещается. Срочную службу власти предлагают заменить базовой военной подготовкой длительностью максимум пять месяцев.

Как отмечает «Политика страны», одним из главным нововведений является возможность накладывать на уклонистов ограничения через суд. В первой версии документа предусматривалось, что их мог вводить военкомат (ТЦК) напрямую. В случае одобрения документа суды смогут запрещать уклонистам выезжать из страны, арестовывать их банковские счета и накладывать ограничения на вождение машины.

Кроме того, законопроект предлагает отпуск длительностью 90 дней для вернувшихся из плена. Люди, имеющие любую группу инвалидности, от мобилизации освобождаются.

Первоначальную версию документа внесли в Верховную Раду в конце прошлого года. В середине января 2024-го его отправили на доработку. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил это тем, что «какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы».

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