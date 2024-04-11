Издательство анонсировало выход мемуаров Алексея Навального

Алексей Навальный написал мемуары о своей жизни. Книга под названием «Патриот» выйдет в продажу 22 октября в американском издательстве Knopf, сообщает The New York Times. Первый тираж составит 500 тысяч экземпляров. Мемуары выпустят одновременно в нескольких странах и на нескольких языках, в том числе на русском.

В пресс-релизе Knopf говорится, что Алексей Навальный писал книгу сам и диктовал некоторые ее части своим соратникам. Сейчас его вдова Юлия работает с издательством над доработкой рукописи. Мемуары «отражают полную убежденность Навального в том, что переменам невозможно сопротивляться, и они придут», сказал представитель Knopf.

«Вообще совсем не так я представляла, как Алексей будет писать свою биографию», — написала Юлия Навальная в Х. «Думала, что нам будет уже лет под 80, он будет чинно сидеть за компьютером у открытого окна и печатать. А я буду ходить вокруг и ворчать, что скоро приедут внуки, а он занимается ерундой». По ее словам, соратники Навального начали просить его написать книгу после его отравления в 2020 году.

«Он отмахивался. Ну какая биография в 44 года? Прошло же только чуть больше половины жизни. Он и не торопился особо — ведь столько еще впереди. А все получилось так, как получилось. […] Тем не менее писать книгу тогда Алексей все же начал и неожиданно быстро втянулся. Ему нравилось вспоминать события своей жизни в связи с событиями в стране. Например, он с удовольствием описывал свое детство», — сказала Навальная. По ее словам, биография политика уже переведена на 11 языков, предзаказ книги доступен с 11 апреля.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что политик позвал ее в Берлин для работы над книгой через несколько месяцев после отравления осенью 2020 года.

«Подолгу сидеть за компьютером Алексею еще было сложно, а кроме того, у нас была схема, отработанная годами ютюбных сценариев: он диктует, я записываю, иногда мы советуемся. У Алексея был редкий талант говорить сразу как по писанному. Моя работа сводилась к тому, чтобы поспевать за ним, ну и изредка вставлять: “Это слово недавно было!”. До отъезда в Россию мы занимались этим», — написала она. По ее словам, Навальный дописывал книгу, находясь в тюрьме в России.

О смерти Алексея Навального в ИК-3 в поселке Харп в ЯНАО стало известно 16 февраля. 1 марта в Москве состоялись его похороны, которые посетили несколько десятков тысяч человек. Навальный похоронен на Борисовском кладбище.

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