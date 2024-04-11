Экс-канцлер Германии проиграл поданный из-за интервью Навального иск 

Суд Гамбурга отклонил иск бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который тот подал к таблоиду Bild после публикации интервью Алексея Навального. В нем российский оппозиционер назвал немецкого политика «мальчиком на побегушках у Путина».

«Бывший глава правительства Германии хотел запретить немецкому СМИ публиковать высказывания всемирно известного критика Кремля. Шредер пригрозил и другим средствам массовой информации “подать в суд, если они продолжат распространять ложные обвинения”», — написал по этому поводу Bild.

Интервью Навального, о котором идет речь, таблоид опубликовал в октябре 2020 года. В то время Навальный проходил курс реабилитации в Берлине после отравления «Новичком». Российский политик тогда, в частности, заявил немецкому изданию, что Шредер «защищает убийц», а также получает от российской власти «скрытые платежи».

«Я не знаю, какие скрытые выплаты он получал от Путина. Есть официальная оплата и я не сомневаюсь, что есть и скрытые платежи. Это мое личное мнение как юриста, который несколько лет занимался расследованием “Роснефти” и “Газпрома”. У меня нет документа, в котором черным по белому написано: Вот, господин Шредер, это ваш портфель, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шредер получает скрытые выплаты», — сказал Навальный.

Как пишет Bild, иск Шредера был отклонен еще 8 марта. Бывший канцлер не стал подавать апелляцию. Издание отмечает, что решение уже вступило в законную силу, и теперь Шредер будет обязан покрыть судебные расходы.

Герхард Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 годы. После поражения на выборах 2005 года, Владимир Путин предложил Шредеру занять пост главы комитета акционеров компании Nord Stream AG. В 2017 году экс-канцлер стал председателем совета директоров компании «Роснефть». Этот пост Шредер покинул в мае 2022-го вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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