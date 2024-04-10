США поставляет Украине иранское оружие

Пентагон послал Украине конфискованное оружие иранского происхождения, предназначавшееся для хуситов в Йемене. Экстренная военная помощь была направлена Украине на то время, пока пакет многомиллиардного финансирования Киева не принят в американском Конгрессе. Об этом сообщает Washington Post.

В поставки входят пять тысяч автоматов Калашникова, снайперских винтовок, пулеметов и реактивных гранат иранского производства и около полумиллиона патронов. Оружие было обнаружено на борту четырех кораблей без опознавательных знаков между 2021 и 2023 годами. Помощь стала возможной благодаря программе Министерства юстиции США по конфискации вооружений у ячейки Корпуса стражей Исламской революции в Иране.

Таким образом администрация Байдена продолжает снабжать Украину вопреки попыткам возглавляемой республиканцами Палаты представителей остановить поставки полностью. В то же время Киев жалуется, что ему дорого обходится нехватка американской военной помощи.

Представители американской администрации также заявили, что Украина столкнется с рядом «мрачных сценариев», если дополнительная военная помощь США не дойдет до ВСУ. Российские войска активно прорывают украинскую линию обороны, сопровождая свой натиск бомбардировками, чтобы продвинуться на востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска, испытывающие снарядный голод, «пытаются найти какой-то способ не отступать».

Центральное командование США усиливает попытки перехвата оружия на путях поставок йеменским хуситам из Ирана, что также бьет и по России, так как за счет Тегерана российские власти пытаются наращивать военную мощь. В Пентагоне также уточнили, что конфискованного оружия должно хватить на целую бригаду украинских военных.

В свою очередь, неназванный командир ВСУ на востоке Украины заявил изданию, что этой партии вооружения хватит только трем батальонам численностью до 600 человек и лишь на месяц.

WP также отмечает, что в эту партию военной помощи не входят артиллерийские снаряды, в которых украинская армия особенно нуждается. Командиры подразделений ВСУ приказали экономить снаряды, а это ставит в уязвимое положение как военных, так и гражданских, которые подвергаются обстрелам со стороны России.

Новая программа финансовой и военной помощи Киеву на миллиарды долларов была принята американским Сенатом. Когда документ рассмотрит Конгресс, неизвестно. Ранее Владимир Зеленский говорил, что без этой помощи Украина «проиграет войну».

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