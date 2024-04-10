Переход на российский софт грозит массовыми авариями на электростанциях

Государственный регулятор «Системный оператор» (СО), управляющий Единой энергетической системой России, выразил обеспокоенность в связи с резким переходом на российский софт на теплоэлектростанциях страны (ТЭС). Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в отрасли.

Речь идет о системах автоматического регулирования (САР), которые отвечают за контроль работы импортных турбин на российских ТЭС. Как пишет издание, в СО опасаются, что установка сторонних систем может негативно отразиться на работе оборудования. Среди возможных последствий снижение скорости набора мощности турбины и ухудшение работы противоаварийной автоматики.

В связи с этим регулятор предлагает переходить на импортозамещенное программное обеспечение постепенно. Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что СО уже запросил у генкомпаний планы ремонтов и замены ПО, а также распорядился провести испытания российского софта для проверки его влияния на характеристики турбин.

Как отмечает издание, объем мощности энергоблоков с импортными турбинами в России, по оценкам регулятора, составляет около 25 ГВт. Так, на российских ТЭС установлено в общей сложности 250 газовых турбин марок Siemens, General Electric, Alstom и других, обслуживание которых компаниями-производителями остановлено из-за санкций, введенных западными странами против России в связи с вторжением в Украину.

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