Оправдывающей Гитлера журналистке предоставили убежище в России

Гражданке Германии Дагмар Хенн предоставили временное убежище в России. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Хенн поддерживает войну в Украине, распространяет конспирологические теории, оправдывающие Гитлера, и работает на пропагандистский канал Russia Today.

«Важные истории» выяснили, что Хенн приехала в Россию в 2022 году для работы в редакции Russia Today. Она выпустила колонку на немецком языке, в которой написала, что боится оставаться в Германии из-за желто-синих флагов и притеснений тех, кто поддерживает Россию в войне с Украиной.

Журналистка также сотрудничала с пропагандистским изданием ANNA News и вела немецкоязычную версию блога Vineyard of the Saker. Как утверждают «Важные истории», на страницах блога Хенн под различными псевдонимами публикует тезисы российской пропаганды о войне в Украине. В одной из статей она пишет о непричастности российской армии к массовому убийству мирных жителей в Буче.

В другом тексте Хенн под псевдонимом «Русофил» пишет, что Гитлер не хотел начинать Вторую мировую войну — его вынудили США и Великобритания. «Важные истории» напомнили, что похожую версию высказывал Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он заявил, что начать войну Гитлера якобы вынудила Польша.

Ирина Волк отметила, что Хенн обратилась с запросом на убежище в феврале 2024 года из-за опасений за свою безопасность в Германии. Пресс-секретарь также заявила, что Хенн не планирует возвращаться в ФРГ. Russia Today связывает возможное преследование Хенн с тем, что она «не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации».

«Важные истории» отмечают, что на данный момент нет данных о каком-либо уголовном преследовании журналистки.

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