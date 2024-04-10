Из-за отказа от российского газа Германия не вернется к довоенным ценам

Промышленность Германии не сможет полностью восстановиться от энергетического кризиса. В «невыгодном положении» самая крупная экономика Европы оказалась из-за завышенных цен на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу энергетической компании RWE.

Цены на газ в Европе упали на 90% по отношению к пиковым кризисным ценам в 2022 году и недолго продержались на довоенном уровне. Однако специалисты озадачены тем, до какой степени восстановится промышленный спрос на СПГ. Несмотря на резкое снижение цен на газовом рынке, они все равно превышают уровень 2019 года на две трети, говорят данные аналитического агентства Argus.

Германии пришлось постепенно отказываться от российского газа с начала войны в Украине, так как властям стало очевидно, что Москва использует энергоносители в качестве геополитического оружия.

Нынешний кризис связывают с энергетической политикой, принятой при бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель. Глава RWE Маркус Креббер считает, что одной из серьезных ошибок бывшего канцлера стало закрытие в 2011 году собственной ядерной программы, которую заменили российским газом.

Берлин продолжает вкладывать деньги в «зеленые технологии» в надежде преобразовать собственную экономику, чтобы в будущем Германия могла стать серьезным конкурентом в мире без углеродных выбросов. Но сейчас немецкая промышленность переживает застой. Федерация немецкой промышленности (BDI) связывает его с тем, что «зеленые» законы бьют по производительности промышленников.

Спрос на сжиженный газ упал на 24% по отношению к уровням 2019 года, пишет FT, ссылаясь на исследования S&P Global Commodity Insights. Из-за этого немецкая промышленность начала присматриваться к американскому газу. Компании Германии уже готовы вложить в проекты США рекордные 15,7 миллиарда долларов, что почти в два раза больше прошлогодних инвестиций в размере 8,2 миллиарда долларов. Более того, опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой Германии, показывает, что около 43% крупных промышленных немецких компаний готовы перенести свою деятельность из страны в США.

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