Американские дроны оказались бесполезными и вынудили Украину закупать устройства в Китае

Дроны американского производства оказались неэффективны на войне против России, сообщает The Wall Street Journal. Это вынудило Украину начать закупать дроны и запчасти для них в Китае.

По данным компании PitchBook, на которые ссылается издание, за последние два года около 300 американских компаний, занимающихся разработкой дронов, привлекли в общей сложности около 2,5 миллиардов долларов венчурного капитала. Однако большинство из произведенных ими беспилотников оказались бесполезны в боях против российской армии.

Основная проблема, с которой столкнулись ВСУ при использовании американских беспилотников, — это их неспособность преодолеть российскую технологию блокировки GPS. Кроме того, часто устройства не могли взлететь или вернуться на базу, а также преодолевать заявленные расстояния или перевозить грузы.

Один из американских стартапов — Skydio из Силиконовой долины — отправил в Украину несколько сотен своих лучших беспилотников, пишет WSJ. Однако большинство из них отклонились от курса и были потеряны. В самой компании признали, что их дроны стали «не очень успешными на передовой», и заявили о разработке «нового флота».

Руководители нескольких стартапов по производству беспилотников рассказали, что компании не ожидали развития радиоэлектронной войны в Украине. Некоторые дроны, включая Skydio, были разработаны еще несколько лет назад с учетом стандартов связи, установленных американскими военными. По словам замминистра цифровой трансформации Украины Георгия Дубинского, дроны требуют ежедневного обновления.

«То, что летает сегодня, не сможет летать завтра. Мы должны быстро адаптироваться к новым технологиям. Инновационный цикл в этой войне очень короткий», — сказал он. Дубинский добавил, что Украина хочет испытывать и использовать больше американских дронов, но в то же время она ищет и другие экономически эффективные решения.

Некоторые производители дронов, включая Skydio, уже объявили о разработке новых беспилотников с обновленными системами радиоэлектронной борьбы. В Skydio заявили, что их новое устройство учитывает военные потребности Киева, а не требования Министерства обороны США. Украина запросила тысячи новых Skydio X10, у которых есть радио, способное самостоятельно переключать частоты, как только его сигнал блокируется электронными помехами. По словам представителя Skydio, дрону улучшили навигационные возможности, поэтому он может летать на больших высотах без GPS.

На фоне проблем с американскими беспилотниками, их дороговизной и сложностей с ремонтом, Украина нашла способ получить десятки тысяч дронов и запчастей для них из Китая, отмечает WSJ. В первую очередь речь идет об устройствах SZ DJI Technology, пишет издание.

Китайская DJI зарекомендовала себя как популярный бренд дронов в украинской армии. В компании заявили, что сожалеют об этом: «DJI абсолютно сожалеет и осуждает использование своей продукции для причинения вреда в любой точке мира».

В Украине развита в том числе собственная индустрия по производству дронов, в которой также используются китайские компоненты. В месяц ВСУ теряют около 10 тысяч беспилотников, пишет WSJ. Украинская армия не могла бы себе такого позволить, если бы ей пришлось покупать дорогие американские дроны, каждый из которых стоит на десятки тысяч долларов больше, чем китайские аналоги.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.