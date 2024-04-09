Экс-депутата в Кузбассе заподозрили в убийстве медвежат

На свалке в селе Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области обнаружили останки двух медвежат, сообщает издание «Ваш город». Зоозащитники подозревают в убийстве животных бывшего депутата Промышленновского горсовета и владельца фирмы по отлову бездомных собак Алексея Токаря, на чьей автостоянке они жили. На публикацию обратило внимание издание «7х7».

По словам волонтеров, медвежат держали на автостоянке в тесной клетке и использовали их для затравки собак. Недавно туда приезжали местные зоозащитники, которые сняли животных на видео. На кадрах были запечатлены истощенные и грязные звери, на которых местами не было шерсти. Волонтеры написали на Токаря заявление в полицию о жестоком обращении с животными, но силовики на него не отреагировали.

После обнаружения трупов медвежат зоозащитники заново направили несколько обращений в разные надзорные ведомства: о жестоком обращении с животными и о нарушении правил утилизации биологически опасных отходов. Токарь в разговоре с волонтерами заявил, что не имеет отношения к смерти животных, которые жили на его автостоянке, и выразил готовность помочь в поиске виновных. «У нас есть подозрение, что такого совпадения быть не может», — сказала зоозащитница Надежда Кислицына.

Она также рассказала, что на помощь местным зоозащитникам в Уфимцево приехали волонтеры из Новосибирска. Они собирались забрать трупы и отвезти их в город на экспертизу. Замначальника местного отделения полиции сначала дал разрешение на вывоз тел, а затем, после звонка от руководства, отозвал его. «Обстоятельства изменились и он медведей выдать не может», — процитировала силовика Кислицына.

Ранее Алексей Токарь уже попадал в скандал, связанный с жестоким обращением с животными. В 2021 году издание «Сибдепо» писало, что его компания «Тандем-Профи» выиграла тендер на отлов бездомных собак в Ленинске-Кузнецком — в 60 километрах от Уфимцева. Сам Токарь рассказывал журналистам, что после отлова животных должны были лечить, стерилизовать, чипировать и выпускать обратно, однако собаки были в настолько «плохом состоянии», что после осмотра ветеринара приходилось усыплять до 30% из них.

Весной 2021 года в соцсетях появилось сообщение о жестоком убийстве бездомной собаки сотрудниками «Тандем-Профи» возле школы в Ленинске-Кузнецком. Затем несколько местных жителей побывали в приюте организации, после чего опубликовали фото, на которых в вольерах были видны останки животных, которые грызли другие собаки. Токарь назвал эти снимки «провокацией» и «монтажом». Также он отрицал информацию об убийстве собаки на улице.

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