Бывшего главу фонда поддержки детей-сирот осудили за педофилию

Суд в Чебоксарах приговорил экс-главу благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда» Тохира Мирджапарова к 14 годам колонии строгого режима. Его обвинили в склонении к сексу 15-ти несовершеннолетних детей, говорится в пресс-релизе местной прокуратуры. На это обратило внимание издание «Сердитая Чувашия».

По версии следствия, с января 2020 по сентябрь 2022 года Мирджапаров снимал квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске, приводил туда несовершеннолетних, поил их алкоголем и занимался с ними сексом. Происходящее он снимал на камеру своего телефона, после чего отправлял кадры другим несовершеннолетним в соцсетях. По уголовному делу проходят 15 потерпевших. «Сердитая Чувашия» уточняет, что им от 11 до 15 лет.

46-летнего Мирджапарова задержали 13 сентября 2022 года. Когда его доставили в отделении полиции Новочебоксарска, он попытался дать полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей. Силовик от взятки отказался. Позднее Мирджапарова поместили в СИЗО.

Как пишет «Сердитая Чувашия», Мирджапаров учредил Союз приемных родителей, а также руководил Республиканской Ассоциацией замещающих семей и благотворительным фондом поддержки детей-сирот «Надежда». У него самого есть шесть детей, двое из которых приемные. Мирджапаров работал над правительственными проектами, а в 2021 году вел передачу «Живой язык» вместе с главой Чувашии Олегом Николаевым. В июне 2022 года по приглашению Николаева он возглавил «креативный кластер». Телеграм-канал «Чувашия без цензуры» писал, что Мирджапаров возглавлял организацию «Чувашмультфильм».

После задержания Мирджапарова упоминания о нем были удалены из каналов и с сайтов, связанных с властями региона, отмечает «Сердитая Чувашия». Пока в суде шли следственные действия, Минюст Чувашии решил ликвидировать фонд «Надежда».

Мирджапарова осудили по статьям о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя (часть 1 статьи 151 УК), развратных действиях (часть 3 статьи 135 УК), насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» части 4 статьи 132 УК), половом сношении с лицами, не достигшими 16-летнего возраста (часть 4 статьи 134 УК), использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографии (пункты «а», «в» части 2 статьи 242.2 УК), а также о незаконном изготовлении и обороте порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК) и покушении на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК).

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