В России может появиться министерство патриотического воспитания 

Российские власти обсуждают возможность создания нового министерства. Предполагается, что оно будет отвечать за молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на четыре источника, близких к администрации президента.

Ведомство может появиться после инаугурации Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Один из собеседников издания сказал, что новое министерство могут создать «на базе Росмолодежи», которой перейдет часть функций Министерства просвещения по патриотическому воспитанию детей.

«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, — сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», — говорит собеседник «Ведомостей», называя это предложение «разумным».

Создание нового министерства поддерживает внутриполитический блок Кремля, утверждает другой источник издания. Однако, по его словам, решение «зависит от позиции первых лиц».

Также собеседники «Ведомостей» говорят, что в администрации президента опять обсуждают идею объединения Минобрнауки и Минпросвещения. Такое предложение уже появлялось в 2018 году, но так и не было реализовано.

Другой собеседник издания, близкий к администрации президента, отметил, что любые структурные изменения, особенно в политической плоскости, могут быть пересмотрены в последний момент.

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