Полиция в течение месяца не заводила дело об избиении подростка сверстниками

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Каменске-Уральском Свердловской области. Нападение на него произошло в конце февраля назад, но полиция до сих пор не отчиталась в результатах проверки. Об этом сообщили в юридической конторе «Сергей Барсуков и партнеры», обратил внимание It’s My City.

25 февраля 15-летний Геннадий Фалалеев возвращался домой, когда заметил, что его преследовала группа из семи человек. Подросток попытался убежать, но его догнали, ударили и повалили в снег. После этого Фалалеева избили ногами и угрожали ему оружием, похожим на огнестрельное. Все это нападавшие сняли на видео, которое затем выложили в интернет. За подростка вступился прохожий, который в итоге разогнал нападавших. Юристы отмечают, что юношу избили его сверстники.

Фалеев вернулся домой. Его бабушка вызвала скорую помощь, которая доставила юношу в больницу. Там ему диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом носа. Сам подросток рассказал юристам, что врачи классифицировали травмы как «бытовые» и не стали сообщать о произошедшем в полицию. К силовикам не обратились и знавшие о произошедшем учителя школы, в которой учится Фалалеев, сообщили юристы.

В итоге в полицию пошел сам пострадавший: он сделал это сразу после выписки из больницы. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних отделения полиции №23 пообещали ему провести проверку по факту нападения, но до сих пор не отчитались о ее результатах. Юристы рассказали, что направили обращения о бездействии медиков, полицейских и школьных учителей в компетентные органы.

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