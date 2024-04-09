Авиакомпаниям рекомендовали без очереди обслуживать участников войны в Украине 

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям и аэропортам обслуживать участников войны в Украине в приоритетном порядке. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму, подлинность которой подтвердили два источника в разных авиакомпаниях.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, в частности, рекомендовал предоставить этой категории граждан приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра в аэропортах. Также представителей аэропортов и авиакомпаний просят исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также помогать им на всех этапах перевозки.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих — участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — пишет в телеграмме Ядров.

Кроме того, в документе отмечается, что авиакомпаниям следует помогать участникам войны в перебронировании авиабилетов, если они опоздали на рейсы по уважительным причинам. А участников войны с ограничениями мобильности, как следует из телеграммы, рекомендуется размещать на наиболее комфортных местах.

Пресс-служба Шереметьево подтвердила получение телеграммы, а в Росавиации отказались от комментариев.

В этом году конфликты с участниками войны в Украине возникли у нескольких авиакомпаний. У «Победы» как минимум дважды. В марте из-за овребукинга в Сочи не смог улететь недавно вернувшийся с фронта мужчина. Еще одного военного сняли с рейса из-за курения в туалете самолета. Он не признал вину, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. «Датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — говорится в сообщении СК.

В феврале инцидент произошел на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс из Москвы в Якутск. Как сообщалось, пьяный военный стал оскорблять бортпроводников, которые вызвали полицию.

В прошлом году после взлета военный потребовал открыть пассажирскую дверь, а когда ему отказали пошел «поговорить» с командиром судна. Самолет тогда экстренно посадили и предали дебошира силовикам.

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