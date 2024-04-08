В России по поручению Путина возродят советский конкурс «А ну-ка, девушки»

Владимир Путин дал поручение властям российских регионов «распространить опыт» «Уралвагонзавода» «по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки"». Соответствующее поручение среди прочих присутствует в опубликованном Кремлем списке распоряжений, данных Путиным по итогам поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которую он совершил за месяц до выборов президента.

В ходе этой поездки о корпоративном конкурсе «А ну-ка, девушки» на «Уралвагонзаводе» Путину рассказала сотрудница предприятия Валерия Фролова. По ее словам, этот конкурс проводился там уже дважды. Во второй раз победила сама Фролова. В разговоре с Путиным она подчеркнула, что возрождение конкурса поможет избежать «обесценивания семьи» и «традиционных ценностей».

В свою очередь, Путин тогда пообещал распространить опыт «Уралвагонзавода» на всю страну. «Я это Вам гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить», — сказал он.

Конкурс «А ну-ка, девушки» проводился на Центральном телевидении Советского Союза с 1970 по 1987 годы. Его участницами становились работницы производств из различных отраслей. Они соревновались в профессиональном, танцевальном, хозяйственном, музыкальном, спортивном и кулинарном конкурсах. Позже аналогичные конкурсы стали проводить в советских школах, а также в вузах и на предприятиях.

Как отмечает «Агентство», возвращение конкурса «А ну-ка девушки» станет не первым случаем, когда современные российские власти возрождают традиции советского времени. Так ранее в России уже было создано детско-юношеское «Движение первых», образцом для которого стала советская пионерия. Кроме того, Путин дал поручение Путин возродить спортивные парады на Красной площади, которые проводились в Советском Союзе во времена правления Сталина.

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