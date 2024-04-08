Кремль попытался подорвать поддержку Украины в Конгрессе США с помощью ботов

Журналисты Washington Post изучили внутренние документы Кремля, полученные европейской разведкой. Они указывают на то, что российские боты убеждали американцев не поддерживать военную помощь Украине. Над кампанией по дезинформации населения работали кремлевские политтехнологи, которые решили использовать ботов после того, как в августе 2023 года президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет помощи Украине на 24 миллиарда долларов.

Дезинформационная кампания должна была создать антиукраинские настроения и внутри Конгресса, и среди населения. За все время ботам удалось написать тысячи фейковых новостей, постов и комментариев в соцсетях, которые «пропагандируют американский изоляционизм, пытаются вызвать панику из-за нелегальных мигрантов на мексиканской границе и усилить экономическую и расовую напряженность».

Среди документов также была инструкция, созданная одним из политтехнологов для сотрудников фабрики ботов, в которой он указывал, что необходимо писать комментарии «не более, чем на 200 символов, от лица жителя пригорода одного из крупных городов [США]». Там же было указано: сотрудник должен представить, что вымышленный американец «не поддерживает военную помощь Украине и считает, что лучше бы эти деньги тратились на защиту внутренней границы страны». При этом политику Байдена комментатор должен интерпретировать как «ведущую к развалу США». Боты также писали, что Владимир Зеленский коррумпирован, а «белые американцы» — главные пострадавшие от помощи США Украине.

В инструкции ботам также предлагалось выступать от лица крайне правых лидеров общественного мнения и политиков. Но те, кто составлял инструкцию, не указали ни одного имени, которое бы подходило под этот критерий.

Журналисты отмечают, что таким образом Кремль пытался подорвать помощь Украине не только от США, но и от Франции и Германии.

В метаданных документов указано, что их создателем является Илья Гамбашидзе — глава «Агентства социального проектирования». Недавно США наложили на него санкции из-за вовлечения в кампанию «по злонамеренному влиянию со стороны иностранного государства».

Пропагандистская кампания является для Москвы вторым фронтом, который, по мнению высокопоставленных западных чиновников, считается таким же важным, как и сами боевые действия. Россия продолжает наращивать масштаб пропагандистских операций подобного рода для того, чтобы деньги и вооружение не дошли до Украины, которая в них критически нуждается.

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