Китайский хлопок может помешать росту производства боеприпасов для Украины

Крупнейшие европейские производители боеприпасов предупредили, что наращиванию производства снарядов может помешать зависимость от китайского сырья. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Ведущие европейские оружейные компании опасаются, что возможная нехватка хлопкового линта может помешать увеличению выпуска артиллерийских снарядов, которые необходимы европейским странам для оказания военной помощи Украине.

Хлопковый линт — хлопковое волокно длиной менее 20 миллиметров — один из основных ингредиентов для производства нитроцеллюлозы, которая, в свою очередь, необходима для изготовления пороха, взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Около половины мирового экспорта хлопкового линта приходится на Китай, который, по мнению европейских оружейных компаний может прекратить его поставки по геополитическим мотивам.

Об этом, в частности, заявил глава немецкого оружейного гиганта Rheinmetall Армин Паперген: «Существует риск [того, что Китай может отказать в предоставлении линта по геополитическим причинам]. И именно поэтому мы покупаем его в максимальных объемах для пополнения запасов».

Другой представитель отрасли также сообщил журналистам, что «существует огромный дефицит [нитроцеллюлозы], что вызывает трудности в других отраслях промышленности».

В свою очередь, представители шведского производителя оружия Saab заявили, что зависимость от Китая «может представлять повышенный риск в будущем, когда мы и промышленность будем наращивать мощности и производство в Европе». В Saab оговорились, что пока не испытывают нехватки сырья, но предположили, что в будущем придется рассмотреть альтернативные способы производства критически важных материалов, необходимых для защиты европейской «экосистемы боеприпасов».

Потребность в производстве больших объемов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Европе образовалась после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Для оказания эффективной помощи Киеву и пополнения собственных запасов таких боеприпасов Евросоюз планирует увеличить производство снарядов этого калибра до 1,4 миллиона в год. Для развития европейского оружейного производства в Евросоюзе, среди прочего, создали фонд на два миллиарда евро.

Как пишет FT, Россия, которая также наращивает производство боеприпасов, с начала войны увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая более чем вдвое. Так, по оценкам британского Королевского института объединенных служб, общий объем российских закупок вырос с 3,4 миллиона долларов в 2022 году до 7,18 миллиона долларов за 10 месяцев 2023-го.

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