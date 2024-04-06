Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором после штурма своего посольства

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о приостановке дипломатических отношений с Эквадором после того, как эквадорианские силовики взяли штурмом мексиканское посольство в столице страны Кито. Об этом он написал в соцсети X.

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета, поэтому я поручил нашему канцлеру <...> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — говорится в сообщении.

В свою очередь, МИД Мексики сообщил, что в ходе штурма посольства ранения получили несколько мексиканских дипломатов. «Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну», — заявили в ведомстве.

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила, что обратится в Международный суд ООН с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права

Как сообщало агентство Associated Press, накануне полиция Эквадора при поддержке военных взяла штурмом здание мексиканской дипломатической миссии. Целью операции было задержание бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Последнего местный суд признал виновным в коррупционных преступлениях. В декабре 2023 года Глас укрылся на территории мексиканского посольства в Кито, а затем попросил у властей Мексики политического убежища. 5 апреля Мексика приняла решение предоставить ему такое убежище.

Это решение мексиканских властей МИД Эквадора назвал незаконным и потребовал немедленной выдачи Гласа. В свою очередь, президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что действия местных силовиков в мексиканском посольстве были направлены на «защиту национального суверенитета в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости» к преступникам.

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