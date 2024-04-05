Чехия заявила о попытках России нарушить работу европейских железных дорог

После начала войны в Украине Россия предприняла тысячи попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей. Об этом министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил в разговоре с Financial Times. По его словам, Москва также пыталась саботировать работу критически важной европейской инфраструктуры.

Мартин Купка утверждает, что российские хакеры атаковали системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного оператора České dráhy. В результате из строя были выведены системы продажи билетов. Купка выразил обеспокоенность тем, что успешное вмешательство в другие системы могло бы привести к серьезным авариям.

В марте прошлого года европейское агентство по кибербезопасности опубликовало свой первый отчет об угрозах на транспорте, пишет FT. В нем говорилось, что атаки на железнодорожные компании происходят все чаще, прежде всего из-за вторжения России в Украину. В отчете также говорилось о крупных кибератаках пророссийских хакерских групп на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

О росте числа кибератак на транспорте и в энергетической сфере за последние годы также предупредило чешское агентство кибербезопасности NUKIB, отмечает FT.

Издание пообщалось с чешским министром транспорта Купкой в Брюсселе, где он просил ЕС выделить больше денег на крупные проекты транспортной инфраструктуры. Как отмечает FT, речь идет о серии проектов строительства высокоскоростной железной дороги, которая должна связать Центральную Европу с Украиной, Молдовой и Западными Балканами.

На весь проект было выделено 25,8 миллиардов евро, пишет FT. Прага оценила стоимость своей части примерно в миллиард чешских крон, то есть 40 миллионов евро.

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