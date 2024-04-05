СМИ: В НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс в обмен на отказ от территорий

Члены НАТО неформально обсуждают сделку, при которой Украина может отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на немедленное вступление в альянс. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, обнаружил РБК.

Издание подчеркивает, что официально никто таких предложений не озвучивает, однако, многие представители альянса опасаются, что на такую сделку может пойти Вашингтон в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

Сам Трамп ранее не исключал такую возможность, напоминает РБК. «Я думаю, что они [украинцы] будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это», — сказал Трамп в интервью Reuters.

По последним данным опросов, которые публикует журнал The Economist, президентские рейтинги действующего главы Белого дома Джо Байдена и его вероятного оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа равны и составляют 46%.

Как пишет La Repubblica, многие важные решения по Украине в США могут отложить до выборов, которые назначены на ноябрь. Издание отмечает, что до этого момента России также невыгодно начинать переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта говорил, что переговоры с Россией будут возможны, когда Киев вернет территории, захваченные российскими войсками после начала вторжения в феврале 2022 года.

В свою очередь, в Кремле заявляют, что «всем придется считаться» с присоединением оккупированных областей Украины. «Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — прокомментировал тогда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков слова Зеленского.

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