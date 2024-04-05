В Хабаровске объявили режим ЧС из-за утечки радиации

Власти Хабаровска ввели в Индустриальном районе города режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженной там утечки радиации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В настоящее время Федеральным государственным унитарным предприятием Хабаровский специализированный комбинат “Радон” организованы работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению», — говорится в сообщении.

Как пишет газета «Комсомольская правда — Хабаровск», повышение радиационного фона зафиксировано в районе улиц Суворова и Сидоренко. Источник находится на пустыре. Местные власти утверждают, что живущим в домах поблизости горожанам ничто не угрожает, но точные цифры радиационного фона в этом районе не называют.

Как уточняет агентство «Хабаровский край сегодня», обнаружить утечку радиации властям помог местный житель. «Житель города ехал на работу и у него сработал его личный счетчик Гейгера. Об этом он сообщил в Единую диспетчерскую службу. После этого на место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые подтвердили информацию о превышении в несколько раз естественного радиационного фона. Оперативно было выполнено оцепление района заражения», — рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.

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