Западные санкции нарушили торговлю между Россией и Турцией

Торговля между Турцией и Россией застопорилась из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое министерство торговли и местных экспортеров в сфере машиностроения.

По данным министерства торговли Турции, на которые ссылается агентство, в первом квартале 2024 года экспорт товаров в Россию упал на 33,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Председатель Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу считает, что по итогам года продажи турецких товаров в Россию могут упасть на миллиард долларов — это примерно треть от стоимости станков, насосов и электродвигателей, которые турецкие компании продали россиянам в прошлом году.

«В условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России», — сказал он.

Причина — в расширяющихся санкционных списках США и ЕС и ужесточении мер в отношении товаров, которые Москва потенциально может использовать в военных целях. Происходящее демонстрирует, что западные санкции в отношении России становятся все более эффективными даже в таких странах, как Турция, пишет Bloomberg.

Торговля между Москвой и Анкарой резко активизировалась после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, отмечает агентство. Это вызвало критику на Западе, который пытался остановить потоки промышленного оборудования и запчастей в Россию, чтобы не дать ей возможности использовать их на нужды российской армии. По данным ЕС, именно Турция, а также Объединенные Арабские Эмираты и Китай активнее других обходят ограничения на торговлю санкционными товарами с Москвой.

Падение экспорта в Россию происходит на фоне попыток Анкары улучшить свои отношения с Вашингтоном, пишет Bloomberg. Она делает это в том числе за счет усиления контроля за связанными с Россией банковскими транзакциями — в попытках избежать нарушения американских санкций.

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