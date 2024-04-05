Вернувшегося из Украины военного объявили в розыск из-за жестокого двойного убийства

Полиция в Ростовской области объявила в розыск 32-летнего Артема Букотина по подозрению в жестоком убийстве двух человек. Об этом сообщают издание «Блокнот Волгодонск» и телеграм-канал Shot. Букотин — бывший участник войны в Украине.

Его подозревают в убийстве двух фермеров: 41-летнего главного инженера сельскохозяйственного кооператива «Верхоломоский» Андрея Ликольда и его подчиненного — 52-летнего Юрия Москового. Около 16:30 2 апреля они выехали из хутора в сторону Волгодонска на двух автомобилях — белом Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21200. С момента отъезда они не выходили на связь. 4 апреля два автомобиля были найдены затопленными в реке Сал в пяти километрах от хутора. Там же обнаружили тела погибших фермеров.

Источник «Блокнота» сообщил, что тело Ликольда нашли в багажнике Mitsubishi Outlander. Его руки и ноги были связаны. Также Ликольду перерезали горло и отрезали уши. Тело Москового было найдено в реке в 200 метрах от Mitsubishi.

Ранее «Блокнот» писал, что подозреваемый в убийстве житель Волгодонска Артем Букотин участвовал в войне в Украине с сентября 2022 по март 2023 года он. В феврале 2023 года он получил медаль «За отвагу». Букотин был ранен и вернулся домой в Волгодонск.

В ноябре 2023 года Букотин утверждал, что получил ножевое ранение в ходе бытового конфликта в подъезде. Мужчина работал в компании «ОлимпСтрой», в которой занимался ремонтом систем отопления в домах. 29 ноября он проводил время в пивной со своим приятелем Дмитрием Калыном и получил вызов на квартиру. Приехав туда вместе с Калыном, Букотин закурил в подъезде дома. По его версии, сосед женщины, которая вызвала мастеров, Геннадий Даутов, набросился на него с ножом и ударил в плечо.

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«Меня сейчас пытаются выставить неуравновешенным человеком, дурачком, больным, как пишут, на всю голову. Это клевета. А больше всего меня возмутило то, что люди связывают мое поведение с тем, что я — участник специальной военной операции, поэтому и неадекватный», — говорил Букотин, обвиняя в произошедшем Даутова.

Супруга Даутова озвучивала другую версию произошедшего. По ее словам, ее муж сделал Букотину замечание за курение в подъезде, но тот начал оскорблять его. В итоге на улице между Даутовым и Букотиным произошла драка. Девушка рассказала, что напарник Букотина — Дмитрий Калын — в ходе драки ударил ножом ее мужа Даутова, а затем — случайно — и своего друга.

«Ножевое ранение Дмитрий [Калын] нанес моему супругу, когда пытался стянуть с него куртку. После Артем схватил моего мужа за горло, прижал к стенке, начал бить его кулаками по голове и в живот. В какой-то момент Дмитрий захотел повторно ударить супруга, но промахнулся и попал ножом в своего же друга», — говорила она.

По словам женщины, после драки она с мужем вернулась в свою квартиру, но Букотин и Калын зашли в подъезд за ними. «Мы кое-как смогли закрыть двери в квартиру. После они начали тарабанить в окна, напугали ребенка, что, собственно, и зафиксировано на видео», — сказала она. Геннадий Даутов написал заявление в полицию. «Блокнот» опубликовал фото, как утверждается, врачебной справки и фотографию ножевого ранения ее мужа.

По данным «Блонкота», 17 августа 2022 года суд в Волгодонске признал Артема Букотина виновным в нарушении общественного порядка (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и оштрафовал на 1500 рублей. Что стало поводом, не сообщается. «Агентство» выяснило, что в 2014 году его судили за угон автомобиля, а в 2003 на Букотина написали заявление о том, что он, будучи 11-летним, принуждал к анальному сексу восьмилетнего мальчика.

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