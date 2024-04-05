Украинские СМИ сообщили о поражении дронами более десяти самолетов на российском военном аэродроме

Украинские СМИ сообщили об успешной атаке дронами, которую провела Служба безопасности Украины (СБУ) на военный аэродром Морозовск в Ростовской области.

Так, «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что в результате удара были уничтожены по меньшей мере шесть российских боевых самолетов. В свою очередь, «Громадське», также ссылаясь на источники в спецслужбе, пишет, что помимо шести уничтоженных самолетов, еще восемь получили повреждения. При этом около 20 российских военнослужащих были убиты или ранены.

Информацию о масштабной атаке украинских дронов на Ростовскую область подтвердили и российские источники. Так, Минобороны России отчиталось о 44 беспилотниках, сбитых в небе над этим регионом в ночь на 5 апреля.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате удара «незначительный ущерб» был нанесен электроподстанции, а также были повреждены линии электропередач, из-за чего без света остались около 600 местных жителей.

«Незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки», — написал губернатор, добавив, что в результате атаки никто не пострадал.

Близкий к силовикам телеграмм-канал Baza также сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром. Канал опубликовал видео, как утверждается, отражения атаки беспилотников на Морозовск. На нем видна работа ПВО и взрыв на земле, однако кадр слишком темный, чтобы понять куда именно упал дрон.

В свою очередь, OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал в соцсети X спутниковые снимки аэродрома Морозовск, сделанные 4 апреля. На них видно, что там находятся 26 самолетов Су-34 и три самолета Су-30/35.

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