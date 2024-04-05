В Москве племянника чеченского сенатора задержали с оружием и отпустили

Сотрудники ДПС обнаружили оружие в автомобиле родственника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Речь идет о его племяннике — Исе Геремееве.

При досмотре багажника автомобиля автомобиля Mercedes-Benz S650 силовики нашли семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию, пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к МВД, а также на неназванного собеседника в территориальном отделе полиции.

ТАСС не называя имени владельца автомобиля сообщило, что полицейские остановили «Мерседес», в котором находился арсенал огнестрельного оружия, на западе Москвы.

«Оружие было зарегистрировано в соответствии с законом, автомобиль и находившиеся в нем лица отпущены», — сообщил агентству представитель силовиков.

В свою очередь, РИА «Новости» написало, что племянник Геремеева Иса попал в «небольшое ДТП». «Сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность. В ДТП никто не пострадал», — сказала агентству помощница чеченского депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.

Позже в комментарии изданию «Газета.ru» Лазина заявила, что оружия в машине Исы Геремеева не было. «Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — утверждает Лазина.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что Иса Геремеев был отпущен после вмешательства его высокопоставленных родственников. По данным канала, документов на перевозимое оружие у Геремеева не было и полицейские даже успели назначить по факту его задержания доследственную проверку. Однако, она так и не была проведена, так как с силовиками связались представители депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова и чеченского сенатора Сулеймана Геремеева, «которые сообщили о принадлежности водителя и оружия, которое он перевозил, к правоохранительным органам республики».

Сулейман Геремеев занимает пост сенатора от Чечни с июня 2011 года. В 2021 году он стал членом комитета Совета Федерации по экономической политике. Сенатор упоминался в материалах дела об убийстве политика Бориса Немцова в феврале 2015 года. По мнению адвокатов семьи политика, организатором его убийства мог быть племянник сенатора Руслан Геремеев.

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