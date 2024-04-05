В Антарктиде начали массово умирать пингвины

В марте участники научной экспедиции в Антарктиде обнаружили по меньшей мере 532 мертвых пингвина вида Адели, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Австралийского Университета Федерации. Ученые предполагают, что погибнуть могли еще несколько тысяч особей. Причиной мог стать птичий грипп H5N1.

Биолог из Австралийского Университета, которая участвовала в экспедиции, Мейган Дьюар, рассказала, что пингвинов обнаружили замерзшими и покрытыми снегом на острове Героина. Ее коллеги не смогли посчитать абсолютно все трупы, однако ученые говорят, что количество погибших птиц может измеряться тысячами. Исследователи взяли у мертвых птиц анализы, но не смогли в полной мере изучить их на месте, поэтому образцы отправили в лабораторию. Результаты будут готовы в ближайшие месяцы.

Ежегодно на острове Героина размножается колония из примерно 280 тысяч пингвинов Адели. К моменту прибытия туда ученых живые птицы уже покинули остров, завершив размножение, рассказала Дьюар.

Reuters отмечает, что первый случай заражения птичьим гриппом в Антарктиде был зарегистрирован в феврале 2024 года. Предполагается, что вирус попал туда из Южной Америки, где он начал распространяться в 2022 году. Исследователи обнаружили наличие штамма птичьего гриппа H5 на Антарктическом полуострове и трех близлежащих островах у хищных птиц поморников, которые питаются яйцами и детенышами пингвинов.

По данным Британской антарктической службы, ежегодно в Антарктике размножается около 20 миллионов пар пингвинов. В их числе — императорские пингвины, которые могут вымереть концу столетия из-за истощения морских льдов на фоне изменения климата. В 2022 году таяние льдов привело к смерти тысяч птенцов этого вида пингвинов.

По словам Дьюар, теперь императорские пингвины могут столкнуться с дополнительной угрозой — смертельным птичьим гриппом. «Есть вероятность, что императорские пингвины могут пострадать весной следующего года», — сказала она.

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