Дачным соседям Медведева захотели запретить выращивать овощи и строить дома

Жителям поселка Гравийный карьер Костромской области могут запретить выращивать овощи и строить на своих участках. Такие ограничения содержатся в проекте Генерального плана Прискоковского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, пишет местное издание Kostroma.News.

Если проект примут, что жителям поселка запретят размещать объекты капитального и некапитального строительства на своих участках, а также вести личное подсобное хозяйство.

«Мы не сможем ни в огороде копаться, ни морковь, лук посадить! Потому что дома на берегу включили в зону Л-1», — сказала во время народного схода пенсионерка из Гравкарьера.

Такие ограничения могут ввести, так как соседний город Плес Ивановской области, который находится на другом берегу Волги, признали «историческим поселением».

«Мы не понимаем, почему ради каких-то очень богатых людей в Плесе наши дома и огороды решили уничтожить! Почему наши власти вместо того, чтобы защищать нас, поддерживают и продвигают такие бесчеловечные решения. Почему мы должны страдать из-за каких-то толстосумов? Чем мы виноваты?» — приводит Kostroma.News слова жителей поселка.

Гравийный карьер находится недалеко от усадьбы Миловка, которую в расследовании «Он вам не Димон» Алексей Навальный назвал дачей зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Во время народного схода местные жители начали собирать подписи под петицией к Владимиру Путину. «Мы только что голосовали за своего президента. На выборах 17 марта отдали ему рекордные 89% голосов. Мы хотим, чтобы президент знал, как нас давят костромские власти! Давят ни за что! Отнимают землю у престарелых родителей бойцов СВО. Это ли не беспредел!» — возмущались собравшиеся.

В ответ на это, как пишет издание, присутствовавшие там полицейские угрожали людям штрафами и арестами.

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