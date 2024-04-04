Поддержка гражданской авиации во время войны обошлась бюджету более чем в триллион рублей

«Новая газета Европа» опубликовала исследование о состоянии российской гражданской авиации после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Издание пишет, что, несмотря на триллион рублей, потраченный государством на поддержку авиаперевозчиков, цены на билеты достигли максимальных значений, а финансовое состояние авиакомпаний оставляет желать лучшего.

Так, по данным издания, за два последних года государство потратило на поддержку отечественных авиаперевозчиков в семь раз больше, чем за два предвоенных года. Тем не менее авиатрафик, составлявший еще в 2021 году 128 миллионов человек ежегодно, сократился до уровня 2017 года и составил 105 миллионов человек. В первую очередь к этому привели действия властей США и Европы, которые закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков.

Исправить положение авиакомпаниям не помог даже серьезный рост внутренних перелетов и рейсов в страны бывшего Советского Союза и Африки. Так, в 2023 году «Аэрофлот» нарастил продажи на домашнем рынке в 1,7 раза по сравнению со среднегодовым показателем 2017–2019 годов.

Как отмечает издание, такой рост оказался возможен благодаря масштабным государственным субсидиям на топливо. Тем не менее восстановить показатели до уровня довоенных годов авиакомпании не удалось, даже несмотря на то, что именно она получила львиную долю государственной поддержки в том числе на выкуп из лизинга зарубежных Airbus и Boeing. Выкупать самолеты потребовалось для того, чтобы авиакомпания могла использовать их для полетов за границу, не опасаясь ареста. Другие российские авиаперевозчики получили от государства на эти цели в десять раз меньше.

Частные компании, которым досталась меньшая доля государственных субсидий, чувствуют себя еще хуже, чем «Аэрофлот». Некоторые из них, в частности, S7 Airlines вынуждены сокращать присутствие в столичных аэропортах. Так, последняя сделала своим приоритетом развитие хаба в Новосибирске, а «Уральские авиалинии» — в Екатеринбурге.

Еще одной серьезной проблемой для российских авиаперевозчиков стали запчасти и обслуживание самолетов западного производства. Так, S7 пришлось отказаться от использования пятой части своего парка самолетов, так как на них установлены американские двигатели PW, которые не обслуживают ни российские, ни дружественные иранские компании.

Чуть лучше обстоят дела с запчастями для самолетов Airbus и Boeing, которые удается закупать в Китае, ОАЭ и странах Центральной Азии, пишет издание. В то же время ремонт и плановые проверки силами специалистов из этих стран занимают больше времени.

При этом заменить западные самолеты лайнерами отечественного производства также не получилось. Как пишет издание, «Аэрофлот» уже забронировал все среднемагистральные МС-21, которые будут выпущены в ближайшие несколько лет. В итоге авиакомпании вынуждены разбирать одни свои самолеты для ремонта и обслуживания других, а также возвращать в строй самолеты советских времен.

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