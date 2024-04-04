СМИ: Разведка НАТО сообщила об отсутствии планов на новую мобилизацию в России

По данным разведки стран НАТО, Россия в ближайшее время не будет проводить новую мобилизацию. Об этом «Важным историям» сообщил анонимный высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса.

«Путин пытается отложить любую масштабную мобилизацию. На данный момент у него много других проблем внутри страны, которые он решает, и ему нужно продолжать после выборов, с его точки зрения, демонстрировать силу и уверенность», — цитируют слова чиновника «Важные истории».

Собеседник издания также подчеркнул, что российские власти ограничатся регулярным призывом, который стартовал 1 апреля. В рамках весеннего набора в армию планируют призвать 150 тысяч человек.

При этом у российской армии, по словам собеседника «Важных историй», нет технических и человеческих ресурсов для успешного наступления, и без новой волны мобилизации начать наступательную операцию невозможно.

По мнению чиновника НАТО, российские войска продолжат придерживаться стратегии наземных атак и изматывания украинской армии. В этом уверены разведки стран альянса, которые считают, что российскому командованию сегодня сложно проводить успешные операции на земле и поддерживать боевой дух военных.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в России готовятся мобилизовать 300 тысяч человек «на 1 июня» 2024 года. В Кремле эту информацию опровергли. Также «Верстка» со ссылкой на источники в администрации президента и Минобороны писала о возможной мобилизации такого же количества россиян. Издание отмечало, что под призыв в первую очередь попадут резервисты. В декабре 2023 года Путин подписал указ, который увеличивал численность армии до 2,2 миллионов человек.

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