Легион «Свобода России» обвинили в совершенных до дня его формального «основания» поджогах

В распоряжении правозащитного проекта «Первый отдел» попало решение Верховного суда (ВС) России о признании легиона «Свобода России» (ЛСР), в котором на стороне ВСУ воюют выходцы из России, террористической организацией. Из документа следует, что с этим подразделением российские власти связывают преступления, которые были совершены до дня его формального «основания».

Правозащитники отмечают, что суд по признанию ЛСР террористической организацией проходил в закрытом режиме, а позже ВС отказывался предоставить это решение по запросу. «Получить решение позволило одно из множества уголовных дел о приготовлении к государственной измене в форме “перехода на сторону противника”, в которых работают адвокаты “Первого отдела”», — пояснили в организации.

Среди прочего юристы «Первого отдела» обратили внимание, что в решении ВС сказано, что ЛСР был основан 10 марта 2022 года. При этом в том же документе говорится, что ЛСР был причастен к поджогам российских военкоматов в период с 28 февраля (то есть за десять дней до своего предполагаемого основания) по 22 мая 2022 года, отмечают правозащитники.

Также нехарактерным для российской юридической практики в «Первом отделе» сочли количество дел, возбужденных силовиками в отношении предполагаемых участников и сторонников ЛСР. Как следует из решения ВС, датированного 16 марта 2023 года, к этому моменту российские силовики уже возбудили не менее 20 таких дел, в том числе по статьям о теракте (часть 2 статьи 205 УК), организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (статья 208 УК), диверсии (статья 281 УК), конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК) и госизмене (статья 275 УК).

«20 дел до признания организации террористической — огромная цифра. Обычно такие показатели мы видим спустя несколько лет после признания организации террористической», — подчеркнул юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.

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