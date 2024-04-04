Козлы заполонили итальянский остров

Власти итальянского острова Аликуди пересчитали козлов и выяснили, что их количество в шесть раз превысило количество проживающих там людей. В ответ на это мэр острова Рикардо Гулло запустил инициативу «Возьми козла», призывающую отдавать диких козлов всем желающим, сообщает The Guardian.

Аликуди — самый маленький остров сицилийского архипелага: его площадь составляет пять квадратных километров, а проживает там всего 100 человек. Он располагается в двух-трех часах езды на лодке от Сицилии и находится в его юрисдикции.

Раньше, когда количество диких козлов было не таким высоким, они избегали населенных мест и жили преимущественно на крутых холмах. Гармоничное сожительство людей и козлов привлекало туристов.

Но в последние годы козлы стремительно размножались — из-за этого им пришлось подняться по холмам и скалам в деревню к людям. Это привело к тому, что они начали уничтожать растительность, проникать на участки, в сады и огороды местных жителей и сносить каменные ограды. Только когда козлы начали заходить в дома местных жителей, власти обратили внимание на проблему.

Инициативу «Возьми козла» сочли самым гуманным способом решить вопрос перенаселения. Мэр отметил, что власти совершенно не рассматривают убийство животных как опцию, поэтому они поддерживают идею раздачи козлов. Любой человек может подать заявку: можно взять сколько угодно животных и для этого необязательно быть фермером.

«Мы уже получили несколько звонков, включая фермера с острова Вулькано, который хочет забрать сразу нескольких козлов. Более того, он производит рикотту — что также приветствуется, — заявил Гулло. — Возможность одомашнить козла, если такая у кого-нибудь есть, позволит красиво и гуманно решить проблему».

Впервые о проблемах, возникших из-за стремительного размножения козлов, заговорил бывший советник острова Паоло Ло Касцио в 2008 году.

По его подсчетам, количество животных на острове не 600, а уже перевалило за 800, и они представляют серьезную угрозу растительности. Он также считает, что Аликуди — сложный с точки зрения ландшафта остров: сначала до козлов нужно добраться, а затем — суметь поймать. «Еще 10 лет назад необходимо было вмешаться», — добавил бывший советник.

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