Компании из Германии участвуют в восстановлении оккупированного Мариуполя

Как минимум две немецких компании принимают участие в восстановлении украинского города Мариуполя, захваченного Россией вскоре после начала вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает тележурнал Monitor от ARD, ссылаясь на годовые отчеты компаний, а также фотографии и видео.

Так, логотипы двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — можно видеть на строительной технике, окнах домов, упаковке бетонных блоков и мешках со стройматериалами на стройках в Мариуполе.

Кроме того, о проекте строительства в Мариуполе жилого дома по поручению Минобороны России публично отчитался один из официальных дилеров Knauf, пишет ARD. На фотографиях с этой стройки журналисты нашли мешки с логотипами Knauf.

Как отмечает ARD, владелец этой компании немецкий бизнесмен Николас Кнауф более 20 лет был почетным консулом России и встречался с Владимиром Путиным. В России у Knauf есть дочерняя компания, в которой работают более четырех тысяч сотрудников. После начала полномасштабной войны Knauf заявила, что не планирует уходить из страны.

Вторая немецкая компания, которую журналисты уличили в участии в восстановлении Мариуполя — WKB Systems. Она занимается разработкой оборудования для заводов ячеистого бетона и силикатного кирпича. Ее основным акционером, по данным журналистов, является российский бизнесмен Виктор Бударин. Его имени не оказалось в европейских или американских санкционных списках.

На вопросы журналистов в Knauf отвечать не стали, но заявили, что компания осуждает «агрессивную войну России против Украины» и следует всем санкциям Евросоюза, а в России производит продукцию «исключительно для российского рынка».

По словам экспертов, опрошенных ARD, даже если продажа строительных материалов для строек в Мариуполе не подпадает под санкции Евросоюза, компании все равно не имеют право получать выгоду от войны, нарушающей международное право.

Украинский Мариуполь был осажден, а затем захвачен российскими войсками в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в результате в центральной части города были разрушены более 90% жилых домов, а с марта 2022-го по февраль 2023-го в Мариуполе погибли не менее восьми тысяч жителей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.