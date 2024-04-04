Хакеры опубликовали базу данных уголовных дел против россиян

Хакерская группировка RGB-TEAM опубликовала на своем сайте базу данных уголовных дел, которые силовики возбудили против россиян за преступления, совершенные в период с 1993 по 2022 год. Внимание на это обратило издание «Важные истории».

Представители RGB-TEAM утверждают, что эти данные были похищены ими в результате взлома сайта Генеральной прокуратуры России. При этом хакеры отмечают, что опубликовали только часть украденной базы данных. Всего они опубликовали 100 тысяч строк информации, в которых содержатся данные о более чем 80 тысячах уголовных дел.

В свою очередь, «Важные истории» заявляют, что результаты проверки рандомной выборки из слитой базы подтвердили подлинность данных. «В базе действительно есть информация о реальных россиянах, которые совершили указанные преступления. Значительное число дел связано с кражами и сбытом наркотиков. Также мы насчитали 87 фабул, касающихся оскорблений сотрудников полиции», — пишет издание.

Генеральная прокуратура или другие официальные российские источники пока никак не комментировали сообщения о взломе.

Как говорится на сайте хакерской группировки, RGB-TEAM — это «сообщество анонимных хактивистов, борющихся за свободу во всем». Ранее на своем сайте хакеры опубликовали сообщение, в котором утверждают, что им удалось взломать «Лабораторию Касперского» и получить 50 тысяч IP-адресов регистрации пользователей антивируса.

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