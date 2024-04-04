ФСБ вербует родственников пленных украинцев

ФСБ заставляет украинцев, чьи родственники находятся в российском плену, шпионить, шантажируя их благополучием родных. Причем речь идет не только о военнослужащих украинской армии, попавших в плен, но и об украинцах, проживающих на оккупированных Россией территориях. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Об одном из таких случаев в марте сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным спецслужбы, ее сотрудники задержали украинского военного, который попытался отравить командиров одного из подразделений ВСУ в Запорожской области. Как оказалось, он сделал это по указанию ФСБ, которая угрожала его родителям, проживающим в оккупированной Россией части Луганской области. Как сообщалось, их взяли в плен и жестоко пытали, заставляя таким образом их сына выполнять указания российской спецслужбы. В итоге операция по отравлению провалилась, а ее исполнителю предъявили обвинение в госизмене, и теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как пишет The Washington Post, это не единственный подобный случай. Издание отмечает, что после того, как российские войска оккупировали 20 процентов территории Украины и взяли в плен тысячи проживающих там украинцев, такой способ вербовки агентов в украинском тылу стал весьма распространенным.

Зачастую таким образом вербуют людей, у которых нет никакого опыта в шпионской деятельности. Шантажируя их благополучием родных, российские спецслужбы заставляют их рассказывать о передвижениях военной техники или подтверждать, что выпущенная российскими войсками ракета поразила цель.

Среди прочих издание рассказывает историю украинской женщины по имени Яна, чья мать служила пограничником на северо-востоке Харьковской области и попала в российский плен почти сразу после начала вторжения в Украину. Через несколько месяцев Яне стали приходить сообщения с телефона матери. В них российские разведчики требовали информации о передвижениях украинской военной техники, в обмен обещая не причинять вреда ее матери. Яна отказалась, и тогда ей начали угрожать. Затем ей позвонила сама мать и попросила дочь выполнять требования, подчеркнув, что от этого зависит ее жизнь.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.