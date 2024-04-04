Беларусь начала вмешиваться в работу российских СМИ

Беларусские чиновники пытаются влиять на публикации в российских медиа. «Коммерсантъ» обвиняют в распространении клеветы и подрыве доверия внутри Союзного государства, «Первый канал» — в поддержке певицы, «оскорбившей» Александра Лукашенко, а российский Forbes и вовсе был вынужден удалить статью о нем.

Так, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский написал, что российские издание «Коммерсантъ» опубликовало «клеветническую информацию» о намерении Беларуси отказаться от обслуживания платежных карт системы «Мир».

В статье издания со ссылкой на источник на банковском рынке говорится, что беларусская платежная система «Белкарт» вслед за Арменией и Казахстаном может в будущем прекратить обслуживание карт «Мир», так как банки страны до сих пор выпускают карты международных платежных систем и могут попасть под санкции.

«Необходимо подчеркнуть, что публикация "Коммерсанта" имеет все признаки классической информационной диверсии, направленной на подрыв доверия внутри Союзного государства Беларуси и России», — пишет Шпаковский.

По его словам, Беларусь продолжает обслуживать карты системы «Мир» и «не намерена отходить от своих союзнических обязательств».

«Убедительно прошу падкие до сенсаций редакции российских изданий удалить со своих ресурсов непроверенную информацию "Коммерсанта" во избежание соответствующих репутационных и иных рисков», — добавил Шпаковский.

Одновременно с этим посол Беларуси в России Дмитрий Крутой назвал провокацией появление певицы Анжелики Агурбаш в сюжете пропагандистского «Первого канала» о детском музыкальном конкурсе «Золотая нота».

В Беларуси против Агурбаш возбуждены два уголовных дела: за разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК Республики Беларусь) и за публичное оскорбление Александра Лукашенко (часть 2 статьи 368). Агурбаш поддержала беларусскую оппозицию, а власти страны потребовали ее экстрадиции из России. Однако этого не произошло, так как у певицы есть российское гражданство.

«Рассматриваем появление А.А.Агурбаш в эфире российского федерального телеканала в День единения народов Беларуси и России как спланированную провокацию, направленную на подрыв единства народов, усилий наших лидеров по обеспечению безопасности Союзного государства, совместного противодействия реабилитации нацизма и переписыванию истории», — говорится в письме Крутого, которое адресовано гендиректору канала Константину Эрнсту. Его опубликовала Sota.

Ранее российское издание журнала Forbes удалило статью журналиста Кирилла Кривошеева «Парабола Лукашенко: как белорусский президент пережил новое политическое рождение», которая была опубликована в конце февраля. Руководство Forbes о причинах такого решения ничего не сообщило.

В свою очередь, беларусский пропагандист Иван Эйсмонт в программе «Клуб редакторов» говорил, что статью удалили, так как «времена помоев за деньги НКО и НГО и в России проходят», а в Беларуси «давно прошли».

«Будет продразверстка и продналог. И коммерсантам, нэпманам и прочей иудиной слизи будет больно», — написал другой беларусский пропагандист Григорий Азаренок. При этом он назвал статью Кривошеева «грязной», а самого журналиста «пидорасом», который работал в «Коммерсанте».

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