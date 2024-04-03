На Тайване произошло мощнейшее за четверть века землетрясение 

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился примерно в 18 километрах от города Хуалянь, сообщила метеорологическая служба Тайваня. Это самое мощное землетрясение на острове за последние 25 лет.

При этом японское метеорологическое агентство оценило магнитуду землетрясения в 7,7, а Геологическая служба США — в 7,4. Кроме того, на Тайване зарегистрировали около 50 повторных толчков.

По предварительным данным, в результате землетрясения погибли четыре человека, еще более 700 пострадали. На острове обрушились 26 зданий, под завалами находятся люди. Ведется спасательная операция.

Согласно данным мониторингового сервиса Netblocks, на острове фиксируются отключения электричества и наблюдаются сбои в работе интернета.

Государственные СМИ Китая сообщили, что землетрясение также ощущалось в китайской провинции Фуцзянь. Reuters, ссылаясь на очевидца, пишет, что толчки ощущались в Шанхае.

Последний раз мощное и одно из самых разрушительных землетрясений магнитудой 7,6 произошло на Тайване в сентябре 1999 года. Тогда погибли 2400 человек. Еще более 11 тысяч получили различные ранения, а 100 тысяч человек остались без домов.

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