Власти назвали суицидом смерть в ОВД задержанного в день теракта чеченца

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев подтвердил факт смерти чеченца Асхаба Успанова в московском отделении полиции. Он заявил, что задержание мужчины не было связано с терактом в «Крокусе», и назвал его гибель суицидом. Соответствующий пост Солтаев опубликовал в своем телеграм-канале, обратил внимание «Кавказский узел».

По словам Солтаева, Успанов был задержан за несколько часов до теракта в «Крокусе» 22 марта. «С самого начала это дело на моем личном контроле. Асхаб Успанов, задержанный в Москве, умер в отделении полиции. По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид», — написал омбудсмен.

Он также сообщил, что к нему обратился дядя погибшего с просьбой проверить обстоятельства смерти племянника. «По словам родственников, Асхаб не мог быть причастен к теракту в “Крокусе”. Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в “Крокус Сити” носят провокационный характер. Мы используем все правовые механизмы, чтобы выявить истину, и будем добиваться тщательной процессуальной проверки по данному факту», — сказал Солтаев.

Ранее о смерти Асхаба Успанова в московском отделении полиции сообщило оппозиционное чеченское движение «Адат». Затем информацию о его смерти «Агентству» подтвердила мать убитого Таиса Успанова.

«Адат» писал, что на Успанова напали люди в масках, когда он ждал свой автобус на остановке ночью после теракта. Он оказал им сопротивление. Позднее выяснилось, что это были силовики — они задержали Успанова якобы по подозрению в соучастии в нападении на «Крокус». Во время допроса они пытали и в результате убили мужчину, говорилось в сообщении проекта. У Успанова были сломаны ребра и позвоночник, также на его теле были множественные гематомы и следы удушья, утверждал «Адат».

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Мать погибшего рассказала «Агентству», что перед задержанием он ехал на работу к жене. В какое время это происходило, она не уточнила. Когда Успанова задержали, он сообщил об этом своей супруге. Мужчина попросил не ехать к нему в ОВД со словами: «У них на меня ничего нет». Позднее он перезвонил и попросил все-таки приехать. Он уточнил, что нагрубил силовикам.

Жена Успанова приехала в ОВД через два часа. Там силовики сообщили ей, что ее мужа «больше нет». «Как нет, я недавно с ним по телефону разговаривала», — сказала женщина. «Разговаривала, а теперь не будешь», — отметил полицейский. Этот диалог в разговоре с «Агентством» пересказала мать убитого. При этом изданию не удалось выяснить у Таисы Успановой, на какой остановке задержали ее сына и в каком отделении полиции он умер. Женщина сказала, что она этого не знает. Асхаба Успанова похоронили в Чечне.

Мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается «Агентство», ИП было ликвидировано 22 марта в связи со смертью Успанова.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал десятерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Четверых из них, обвиняемых в непосредственном нападении на концертный зал, задержали на следующий день после теракта и доставили в суд со следами пыток.

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