Эмин Агаларов: Приехавшие в «Крокус» после теракта силовики были растеряны

Приехавшие в «Крокус Сити Холл» после теракта силовики были растеряны. Об этом в интервью Forbes сказал сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов.

Агаларов рассказал, что сам он подъехал к концертному залу через 40-45 минут после начала стрельбы.

«Это была, конечно, ужасная картина: на улице уже были погибшие. Мы через, видимо, прострелянный террористами проем, через окно, вошли в холл. Множество убитых […] Мы осмотрели территорию на предмет возможно выживших, но, к сожалению, их там уже не было», — рассказал предприниматель. По его словам, к тому моменту в здании уже начался пожар.

На уточняющий вопрос журналиста о том, приехал ли Агаларов в «Крокус» раньше правоохранительных органов, он ответил, что «кто-то [из силовиков] уже был на территории». «Но поскольку было непонятно, находятся ли еще террористы в здании… еще не было оцепления, все были в определенной растерянности. Спасатели были в здании, выносили тела погибших. С каждой минутой становилось все больше правоохранительных органов и карет скорой помощи на территории», — добавил он.

На вопрос о том, почему полицейские из отделения, которое находится прямо в «Крокусе», не смогли предотвратить трагедию, Агаларов ответил:

«Даже если бы полиция находилась в фойе зала, вы же видели эти кадры: идут четыре подготовленных человека с автоматами, которые стреляют в разные стороны. Я не думаю, что даже полиция могла оказать сопротивление. никто к этому не может быть подготовлен».

О сотрудниках частного охранного предприятия (ЧОП) он сказал: «Наш ЧОП по законодательству не может в местах скопления [людей], в частности, в “Крокус Сити Холле”, носить оружие. Это общая практика».

«Зал профункционировал 15 лет, принял более 4000 концертов и мероприятий. Зал посещали президенты, российское и не только правительство. Когда я встречал Дмитрия Медведева, который приезжал на концерт Элтона Джона, когда он был президентом, приезжала ФСО, они проверяли все помещения […] Этот зал всегда находился под присмотром, не то что мы его сдали в эксплуатацию в 2009 году и про него все забыли. Постоянные внеплановые пожарные проверки, акты, это все задокументировано», — сказал Агаларов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Незадолго до начала концерта группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляжной одежде зашли в здание концертного зала с оружием и начали расстреливать людей, а затем подожгли помещение. В результате погибли более 140 человек, еще более 500 пострадали. Басманный суд Москвы арестовал десятерых фигурантов дела о теракте, включая четверых обвиняемых в непосредственном нападении на «Крокус».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.