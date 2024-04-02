Рабочее место сотрудника кинотеатра с синдромом Дауна отгородили ширмой

Руководство новосибирского кинотеатра «Синема» распорядилось отгородить рабочее место сотрудника с синдромом Дауна белой ширмой. Об этом в соцсетях рассказала его мать Татьяна Есипова.

Ее 26-летний сын Павел работает в кинотеатре Центра креативных индустрий с 2019 года. Он числится там как подсобный рабочий, но на деле выполняет множество функций, в том числе помогает администратору. По словам Есиповой, при трудоустройстве ее сына «ввели в коллектив, дали наставника, оборудовали комфортное рабочее место и старались помочь Павлу включиться в творческую жизнь учреждения».

Все поменялось после смены руководства, когда кинотеатр возглавил Андрей Васильев. «Для него инвалид вообще не человек», — сказала Есипова. Она написала, что новый директор «начал отделять Павла от коллектива, своим небрежным отношением формируя негативное отношение» к юноше. Вскоре из учреждения уволили наставницу Павла, без которой ему стало тяжелее работать. Затем в Центре затеяли ремонт, чтобы разместить в нем в том числе офис Фонда культурных инициатив. Есипова попросила Васильева при ремонте не забыть о том, что у Павла должно быть оборудовано нормальное рабочее место.

«Что тут началось! “Радуйтесь, что я его не сократил. Не подходите ко мне, я очень занят, у меня очень важная миссия, мне не до инвалидов”», — пересказала женщина диалог с руководством учреждения.

В итоге в кинотеатре для Павла оборудовали рабочее место за белой ширмой.

«То, о чем мы говорили с г-ном Васильевым, я даже описать не смогу. Эта была странная словесная дуэль, основной нитью которой было: пусть радуется тому, что дают. Ширму нужно воспринимать как подарок, как благодарность за то, что Павла не уволили. Понимая, что у человека нет никаких моральных ценностей, я задаю последний вопрос: “А когда придут люди на обучение в проектный офис, вы будете уносить ширму, то бишь рабочее место, с глаз долой вместе Павлом?” И получаю ответ: “Да”. Как итог — Паша растерян, взволнован. Он не понимает, сможет ли он дальше работать в своем любимом кинозале», — написала она.

Фото: Татьяна Есипова

Андрей Васильев, в свою очередь, сообщил изданию «Подъем», что ширму поставили «в качестве варианта на время коротких перерывов, если ему [Павлу] необходимо будет уединиться: конфетку съесть, книжку посмотреть». Глава Центра утверждает, что после того, как Татьяна Есипова сообщила, что ей не нравится ширма, конструкцию убрали.

«Я не могу предположить, почему возникла такая ситуация, что она свои эмоции выплеснула. Но я это не оцениваю, она мама, ей виднее, она сына защищает. В личном общении со мной мать таких вещей не говорила. Павел на каждом из праздников был желанным гостем вместе с мамой и ни одного не пропускал. Человек два года нормально существовал в коллективе, а сейчас решил, что права ее сына нарушены», — сказал Васильев.

Татьяна Есипова сообщила, что подала заявление в прокуратуру.

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