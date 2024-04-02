Десятки людей погибли при пожаре в ночном клубе Стамбула

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в ночном клубе Стамбула, сообщают Би-би-си и CNN. Инцидент произошел днем во время ремонтных работ.

Клуб «Маскарад», в котором начался пожар, находится в подвальном помещении в районе Гайретеппе. По данным Би-би-си, заведение занимало два этажа под 16-этажным жилым домом. ABC News пишет, что заведение было закрыто на реконструкцию.

Недавно переизбранный мэр Экрем Имамоглу заявил, что власти проверяют все здание, чтобы оценить его безопасность, передает Reuters. Глава города также выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

Фото: Istanbul Fire Dept/EPA-EFE/Shutterstock

Полиция задержала пять человек, среди которых — три управляющих клубом и один ответственный за ремонт. Их увезли на допрос. Местный губернатор Давут Гюль сообщил журналистам, что пострадавшие и погибшие, предположительно, участвовали в ремонтных работах. Причины произошедшего выясняются. Пожар начался после полудня по местному времени. Огонь уже потушили.

«Осмотр места происшествия и сбор улик продолжаются. Группа из трех экспертов, специализирующихся на охране труда и пожарной безопасности, также продолжает работу по определению причины пожара», — сказал министр юстиции Йылмаз Тунч.

В конце марта в Турции состоялись местные выборы. В крупнейших городах — Стамбуле, Анкаре и Измире — победу одержали представители оппозиционной Народно-республиканской партии. Агентство Reuters писало, что правящая Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана показала худший результат на местных выборах за последние более 20 лет. А оппозиционная партия лидировала по всей стране впервые за последние 35 лет.

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