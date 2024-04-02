Европа пережила зиму с рекордными запасами газа с начала войны

Европа завершила зимний сезон с рекордным уровнем запасов природного газа за все время энергетического кризиса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отраслевую компанию Gas Infrastructure Europe.

По данным на конец марта, который считается в отрасли окончанием зимнего сезона, хранилища газа в Европе были заполнены на 58,72%. Регион с 2019 года не заканчивал зиму с таким высоким показателем, отмечает FT.

Потреблять меньше газа европейцам помогла мягкая зима, большое количество импортированного сжиженного природного газа (СПГ), а также низкая экономическая активность. По данным аналитического центра Bruegel, в феврале 2024 года спрос был примерно на 20% ниже, чем в среднем за 2019-2021 годы.

То, что Евросоюз оказался в такой ситуации, «стало сюрпризом для всех», сказала ведущий аналитик по энергетике Института экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич. По ее словам, большую роль сыграло решение ЕС импортировать больше СПГ и экономить газ.

К этому моменту Евросоюз пережил несколько зим подряд без существенных сбоев в своей энергетической системе. В начале кризиса мало кто в это верил, пишет FT.

Этим летом у Европы будет проблема с изобилием газа, сказала руководитель отдела по ценообразованию на европейский газ агентства Argus Media Наташа Филдинг. По ее словам, если ЕС будет наполнять свои газовые хранилища такими же темпами, как в прошлом году, то они могут заполниться на 90% уже к началу августа, хотя по плану это должно произойти в ноябре.

«Возможно, этим летом Европе придется закупать меньше СПГ, чтобы хранилища не заполнились слишком рано», — добавила Филдинг.

В прошлом году европейские трейдеры хранили излишки газа в подземных хранилищах Украины, несмотря на военные риски. На прошлой неделе Россия атаковала одно из таких хранилищ, хотя украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» отчиталась, что серьезного ущерба нанесено не было.

Несмотря на рекордные для этого времени года объемы газа в хранилищах, стоимость европейского природного газа, которая формируется на торговом хабе TTF в Нидерландах, выросла примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем — тогда цены упали до докризисного уровня. К этому привело сокращение поставок из-за того, что крупное американское предприятие по экспорту СПГ останавливалось на техническое обслуживание.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 году, когда регион вышел из затяжной холодной зимы с маленькими запасами природного газа. Обеспокоенность по поводу ограниченных поставок усилилась, когда Россия начала поставлять меньше газа в Европу: некоторые увидели в этом давление на Берлин и Брюссель, чтобы те одобрили запуск газопровода «Северный поток-2», пишет FT.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.