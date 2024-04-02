Смертельное ДТП с поездом и автобусом произошло по вине пьяного диспетчера

В Ярославской области завели уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса, а также задержали монтера пути, дежурившего на переезде. По словам губернатора региона Михаила Евраева, монтер во время аварии был пьян. ДТП произошло 1 апреля, в результате столкновения погибли шесть пассажиров автобуса и его водитель.

Причиной аварии, помимо неисправности автобуса, стало то, что монтер отключил автоматическое заграждение переезда при приближающемся поезде. Из-за этого автобус выехал на пути, после чего, по словам диспетчера, остановился перед вторым шлагбаумом и заглох. Машинист поезда применил к составу экстренное торможение, но это не предотвратило столкновения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Мера пресечения монтеру еще не избрана, однако свою вину он признал: «Вину свою признаю полностью, явка с повинной написана добровольно».

В результате ДТП на переезде станции Берендеево погибли 7 человек: шестеро пассажиров автобуса, следовавшего из села Бектышево в Переславль-Залесский, и водитель. Машинист поезда получил травмы, пассажиры и другие работники поезда не пострадали.

Губернатор Евраев в своем Telegram-канале написал, что он получает оперативные данные о расследовании. Он сообщил, что для родственников пострадавших открыта горячая линия, а в Берендеевском ДК можно обратиться к специалистам, оказывающим психологическую помощь. Позже губернатор сказал, что семьям погибших выплатят компенсацию.

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