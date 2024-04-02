ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию бомбы в иконах 

В Федеральной службе безопасности утверждают, что в Россию пытались ввезти 27 самодельных бомб, которые были спрятаны в православных иконах и церковной утвари.

По данным российской спецслужбы, взрывчатку везли из Украины через страны Евросоюза. «Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует РИА «Новости».

В публикации также отмечается, что силовики задержали «лицо, причастное к совершению преступления». Его имя не раскрывается.

В свою очередь, пропагандистский телеканал RT утверждает, что силовики задержали водителя автомобиля, который перевозил взрывчатку. У него якобы есть российское и украинское гражданство.

RT пишет, что православные иконы сделали в Киеве, после чего их отправили в Черновцы, а затем в Румынию, откуда водитель якобы их забрал.

Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области возбудил уголовное дело о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», — заявили в ФСБ.

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