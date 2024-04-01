Власти РФ задумались об исключении «Талибана» из списка террористических организаций

Министерство иностранных дел и министерство юстиции «прорабатывают вопрос» о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации. Об этом со ссылкой на ведомства сообщают «Газета.Ru», ТАСС и РИА «Новости».

«Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», — сказал журналистам представитель МИДа.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил ТАСС о приглашении делегации «Талибана» к участию в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие запланировано на середину мая.

«Талибан» был признан в России террористической организацией в 2003 году — вскоре после аналогичного признания со стороны ООН. В 2021 представители движения вновь захватили власть в Афганистане. Летом того же года талибы прилетали на переговоры в Москву: по итогам встречи министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их «вменяемыми людьми». Несколько месяцев спустя Владимир Путин сказал, что Россия «приближается к принятию решения об исключении “Талибана” из списка террористических организаций».

Захватив власть в Афганистане, талибы, среди прочего, запретили женщинам получать высшее образование и ограничили им возможность выходить из дома. Зимой в стране начали запрещать продажу контрацептивов. Несколько дней назад лидер движения Хайбатулла Ахундзада объявил, что в Афганистане снова начнут наказывать женщин за измену путем публичного забивания их камнями насмерть.

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