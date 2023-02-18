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«Талибан» начал запрещать продажу контрацептивов в Афганистане

14:46 • 18.02.2023

Талибы запрещают аптекам в крупных городах — Кабуле и Мазари-Шарифе — продавать противозачаточные таблетки и другие средства контрацепции. Об этом сообщает The Guardian. Представители группировки считают контрацепцию частью «заговора Запада» по контролю над мусульманским населением.

С начала февраля полиция талибов обходит аптеки и угрожает фармацевтам, приказывая им избавиться от внутриматочных спиралей, оральных контрацептивов и других средств. 

Один из владельцев аптек в Кабуле подтвердил изданию, что представители «Талибана» запретили ему хранить гормональные таблетки и инъекции. «Мы боимся продавать наши запасы», — поделился он. 

The Guardian отмечает, что каждая 14 женщина в Афганистане умирает от осложнений, связанных с беременностью. Это одна из самых опасных стран для родов.

С момента прихода к власти в 2021 году талибы запретили афганским женщинам получать высшее образование и ограничили им возможность покидать дома. 

Источник: The Guardian 

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