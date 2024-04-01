Ребенок попал в больницу после полученной на квесте травмы позвоночника

В Москве 9-летняя девочка провалилась в нишу в полу во время прохождения игрового квеста в одном из торговых центров. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Mash пишет, что ребенка госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. По данным телеграм-канала, квест, во время которого произошел инцидент, называется «Уэнсдей». Пострадавшая школьница оказалась в тупике вместе с другими участниками и в какой-то момент провалилась под пол, упав с высоты двух с половиной метров. Mash отмечает, что у этого квеста есть возрастное ограничение. Самостоятельно его могут проходить дети начиная с 12-летнего возраста, а с родителями — с 10 лет.

Канал «Осторожно, новости» уточняет, что квест находится в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице. По их данным, он назывался «Ведьмак».

В свою очередь, в телеграм-канале столичного Следственного комитета сообщается, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает.

Baza пишет, что после ЧП мать пострадавшей школьницы вызвала полицейских. После проверки силовики возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (часть 2 статьи 238 УК).

По информации Mash, пострадавшая — дочь одного из главных производителей вакцины Sputnik V Викрама Пунии, который входит в пятерку лучших производителей лекарств в России. Также он владеет пятью заводами в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске.

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