Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался о задержании трех человек во время контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

В комитете утверждают, что задержанные хотели совершить преступления «террористической направленности». У них изъяли автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Другой информации о задержанных НАК не привел.

В НАК добавили, что в результате операции никто не пострадал.

Утром НАК сообщил о том, что предполагаемые террористы заблокированы в нескольких квартирах Махачкалы и Каспийска. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

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Накануне ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ставропольском крае. По версии спецслужбы, его готовили «трое граждан одной из стран Центральной Азии». Другие подробности об их личностях не раскрыли. На распространенном видео три человека заходят в аптеку, строительный и продуктовый магазины. На следующих кадрах запечатлено их задержание.

В ФСБ заявили, что задержанные хотели устроить теракт в одном из мест массового скопления людей. Где именно — ФСБ не уточнила.

В спецслужбе заявили, что изъяли «составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы». Было возбуждено дело о теракте (часть 1 ст. 30, пункт «a» части 2 статьи 205 УК).

Режим КТО вводили в начале марта в части города Карбулак в Ингушетии. СМИ писали о перестрелке силовиков с боевиками. Впоследствии шесть боевиков были убиты. В НАК заявили, что они были сторонниками группировки «Исламское государство».

Режим КТО в республике отменили на следующий день.

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