Зеленский уволил ближайшего соратника с поста помощника президента

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку с поста своего помощника Сергея Шефира. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

Шефир стал первым помощником президента Украины в 2019 году. Причины его увольнения не уточняются.

Как писала «Би-би-си», считается, что Сергей и Борис Шефиры пригласили Зеленского в команду КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», которая впоследствии выиграла высшую российскую лигу. Сергей Шефир также основал киностудию «95 Квартал».

Зеленский отправил в отставку и троих своих внештатных советников — Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. Он также освободил Алену Вербицкую от должности уполномоченной президента Украины по вопросам обеспечения прав военных и Наталью Пушкареву, которая была уполномоченной по вопросам волонтерской деятельности.

В начале февраля Зеленский отправил в отставку с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский. Залужного же назначили послом Украины в Лондоне.

До отставки Залужного с поста главкома ВСУ СМИ писали об ухудшении отношений между ним и Зеленским. После отставки Залужный написал, что задачи на 2024 год меняются, из-за чего «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям».

«Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины», — заявил он. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Залужного за защиту Украины.

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